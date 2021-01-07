تركيا تهاجم البرلمان الأوروبي: سمح لليونان بانتهاك المياه الإقليمية

قالت وسائل إعلام تركية محلية، اليوم الخميس، إن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، هاجم البرلمان الأوروبي، ووكالات تأمين الحدود البحرية الأوروبية، بزعم سماحها لليونان بانتهاك المياه الإقليمية التركية.وأكد وزير الداخلية التركي أن أثينا تضطهد المهاجرين غير الشرعيين، وتدفع بهم إلى الموت عبر الحدود التركية، بينما يحاول خفر السواحل التركي إنقاذ الأبرياء، في حين تقف أوروبا صامتة تشاهد ما يحدث دون تدخل.وأضاف"صويلو": ندين الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، والبرلمان الأوروبي، ووزير الهجرة واللجوء اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، بزعم أنهم يتسترون على انتهاكات اليونان غير الإنسانية.كانت البحرية التركية قد اشتبكت مع خفر السواحل اليوناني، بسبب دخوله إلى الحدود البحرية بجزيرة كارداك المتنازع عليها بين البلدين، أثناء إيصالهما عددا من المهاجرين غير الشرعيين، حسب قول بيان خفر السواحل التركي.