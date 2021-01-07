«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، غدا الجمعة، دافئا نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مائلا للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فيما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة دافئا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وتكون حالة الطقس ليلا باردة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديدة البرودة على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 مترا والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 24 15الإسكندرية 22 13وادى النطرون 23 14طنطا 24 14شبين الكوم 24 14دمنهور 24 14بلطيم 23 15مطروح 20 12السلوم 20 11سيوة 20 13بورسعيد 21 15دمياط 21 14الزقازيق 23 14المنصورة 22 13الإسماعيلية 23 11السويس 23 12العريش 21 11رفح 20 11رأس سدر 24 13نخل 23 04نويبع 27 17طابا 23 14كاترين 19 05الطور 25 13شرم الشيخ 27 17الغردقة 26 15مرسى علم 25 15الفيوم 24 12بنى سويف 24 11المنيا 24 10أسيوط 25 09سوهاج 27 09قنا 20 10الأقصر 28 10أسوان 29 11إدفو 29 11أبو سمبل 28 11الوادي الجديد 29 08شلاتين 29 18أبو رماد 28 18حلايب 26 19رأس حدربة 26 19