«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24
الخميس 07/يناير/2021 - 03:41 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، غدا الجمعة، دافئا نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مائلا للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فيما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة دافئا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وتكون حالة الطقس ليلا باردة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديدة البرودة على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 مترا والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 24 15
الإسكندرية 22 13
وادى النطرون 23 14
طنطا 24 14
شبين الكوم 24 14
دمنهور 24 14
بلطيم 23 15
مطروح 20 12
السلوم 20 11
سيوة 20 13
بورسعيد 21 15
دمياط 21 14
الزقازيق 23 14
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 12
العريش 21 11
رفح 20 11
رأس سدر 24 13
نخل 23 04
نويبع 27 17
طابا 23 14
كاترين 19 05
الطور 25 13
شرم الشيخ 27 17
الغردقة 26 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 24 12
بنى سويف 24 11
المنيا 24 10
أسيوط 25 09
سوهاج 27 09
قنا 20 10
الأقصر 28 10
أسوان 29 11
إدفو 29 11
أبو سمبل 28 11
الوادي الجديد 29 08
شلاتين 29 18
أبو رماد 28 18
حلايب 26 19
رأس حدربة 26 19
وتكون حالة الطقس ليلا باردة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديدة البرودة على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 مترا والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 24 15
الإسكندرية 22 13
وادى النطرون 23 14
طنطا 24 14
شبين الكوم 24 14
دمنهور 24 14
بلطيم 23 15
مطروح 20 12
السلوم 20 11
سيوة 20 13
بورسعيد 21 15
دمياط 21 14
الزقازيق 23 14
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 12
العريش 21 11
رفح 20 11
رأس سدر 24 13
نخل 23 04
نويبع 27 17
طابا 23 14
كاترين 19 05
الطور 25 13
شرم الشيخ 27 17
الغردقة 26 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 24 12
بنى سويف 24 11
المنيا 24 10
أسيوط 25 09
سوهاج 27 09
قنا 20 10
الأقصر 28 10
أسوان 29 11
إدفو 29 11
أبو سمبل 28 11
الوادي الجديد 29 08
شلاتين 29 18
أبو رماد 28 18
حلايب 26 19
رأس حدربة 26 19