جوائز تصل لـ10 آلاف.. «الأوقاف» تُطلق مسابقة كبرى

الجوائز:



أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، عن إطلاق مسابقة ثقافية كبرى بهذا التوسع للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومقيمي الشعائر، في سبيل إحياء ثقافة التعلم المستمر ورفع كفاءة جميع العاملين بها.ويأتي ذلك على النحو التالي:الفرع الأول: أحكام التلاوة ومقاصد السور ويشمل معرفة وإتقان وتطبيق أحكام التلاوة على أجزاء: (28، 29، 30) من القرآن الكريم، وهي: "قد سمع، تبارك، عم)، مع فهم المقاصد العامة لسور هذه الأجزاء".الفرع الثاني: الثقافة الفقهية وتتناول كتابين، وهما:- قواعد الفقه الكلية.- فهم مقاصد السنة النبوية.. رؤية عصرية.- الفرع الثالث: مخاطر الإلحاد مشكلات وحلول، في ضوء كتاب «مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة» وغيره من الكتب المتاحة في موضوعه.- الفرع الرابع: أساسيات علم النفس وعلم الاجتماع.- الفرع الخامس: وسائل تطوير الدعوة الإلكترونية، ويتضمن هذا الفرع فقط تقديم ملخص ورقة بحثية بما لا يزيد عن خمس صفحات.أولًا: ألف جنيه لكل فائز مهما بلغ عدد الفائزين في كل فرع ولو شمل ذلك جميع الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومقيمي الشعائر.ثانيًا : عشرة آلاف جنيه للأول في كل فرع بشرط حصوله على 75% في التصفية النهائية.ثالثًا: سبعة آلاف جنيه للثاني في كل فرع بشرط حصوله على 70% في التصفية النهائية.رابعًا: خمس جوائز تفضيلية قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه للفائزين من الثالث إلى السابع في كل فرع بشرط الحصول على 60% في التصفية النهائية.مع ملاحظة أن الاشتراك يكون في فرع واحد من فروع المسابقة.وعلى الراغبين تسجيل رغباتهم الضغط هنا: