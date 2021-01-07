رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة بعد تفعيل 20 خدمة

الخميس 07/يناير/2021 - 03:54 م
موقع مصر الرقمية
موقع مصر الرقمية
هبه محمد
طباعة
استمرت عمليات البحث على مؤشرات مواقع الإنترنت خاصة جوجل على خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة من قبل المواطنين بعد إعلان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، عن بدأ 20 خدمة حكومية مميكنة جديدة على منصة مصر الرقمية التي تم إنشاؤها بهدف إتاحة الخدمات الحكومية من خلال الإنترنت وبدون حاجة المواطن للذهاب بنفسة إلى مكاتب البريد أو المصالح الحكومية أو مراكز الخدمات المتكاملة بالمحليات، فيمكن للمواطن أن يحصل عليها من بيته وسداد الرسوم من خلال أحد الوسائل الرقمية، مشيرأ إلى أن إجمالي الخدمات المتاحة ستصل إلى 170 خدمة بنهاية العام الجاري.

منصة مصر الرقمية 

وبدأت الحكومة في تفعيل هذه الخدمات المميكنة الجديدة على منصة مصر الرقمية التي تم أنشاؤها بهدف إتاحة الخدمات الحكومية من خلال الإنترنت، لتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع، خوفًا على صحة المواطنين، بسبب عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، ويمكن تسجيل الدخول على رابط منصة مصر الرقمية من هنا.

وتكشف "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات عن خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة بعد تفعيل 20 خدمة، للتسهيل على المواطنين وتخفيف العبء عليه.

خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة2021


- الخدمات الجديدة التي سيتم طرحها خلال العام الجاري 2021 تخص ( وزارة الكهرباء والطاقة).

- تتيح جميع الخدمات المقدمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها للمواطن بصورة إلكترونية عبر 4 وسائل.

- الحكومة تستهدف لعام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.

- أضيف للمشروع في 72 خدمة على مرحلتين في 2020 ويستهدف إضافة 210 خدمات جديدة خلال عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية.

وكان قد عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعًا لاستعراض "منصة مصر الرقمية" في صورتها الحالية للتعرف على الخدمات التي تؤدي من خلالها على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

اعتماد 50 مليون جنيه لمبادرة بناة مصر الرقمية

رابط منصة مصر الرقمية لخدمات التموين



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

القائمة الكاملة لأسماء المعينين بمجلس النواب

خروج أحمد حلمي من السباق الرمضاني بشكل نهائي

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

زحمة متسلقين ساعين لبلوغ قمة كي 2 للمرة الأولى خلال الشتاء

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

اليوم الأكثر صقيعًا منذ 50 عامًا في بكين

خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة بعد تفعيل 20 خدمة

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الأدب والفن التشكيلي محاضرات بثقافة المنيا

عروض وتبلوهات فنية أونلاين بالمنيا

محاضرات تثقيفية وأمسيات شعرية بقصور ثقافة أسيوط