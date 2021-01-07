منصة مصر الرقمية

خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة2021





- تتيح جميع الخدمات المقدمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها للمواطن بصورة إلكترونية عبر 4 وسائل.



- الحكومة تستهدف لعام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.





- أضيف للمشروع في 72 خدمة على مرحلتين في 2020 ويستهدف إضافة 210 خدمات جديدة خلال عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية.



وكان قد عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعًا لاستعراض "منصة مصر الرقمية" في صورتها الحالية للتعرف على الخدمات التي تؤدي من خلالها على مستوى الجمهورية.

وبدأت الحكومة في تفعيل هذه الخدمات المميكنة الجديدة علىالتي تم أنشاؤها بهدف إتاحة الخدمات الحكومية من خلال الإنترنت، لتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع، خوفًا على صحة المواطنين، بسبب عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، ويمكن تسجيل الدخول على رابط منصة مصر الرقمية منوتكشف "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات عن خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة بعد تفعيل 20 خدمة، للتسهيل على المواطنين وتخفيف العبء عليه.- الخدمات الجديدة التي سيتم طرحها خلال العام الجاري 2021 تخص ( وزارة الكهرباء والطاقة).