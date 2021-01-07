خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة بعد تفعيل 20 خدمة
الخميس 07/يناير/2021 - 03:54 م
هبه محمدطباعة
استمرت عمليات البحث على مؤشرات مواقع الإنترنت خاصة جوجل على خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة من قبل المواطنين بعد إعلان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، عن بدأ 20 خدمة حكومية مميكنة جديدة على منصة مصر الرقمية التي تم إنشاؤها بهدف إتاحة الخدمات الحكومية من خلال الإنترنت وبدون حاجة المواطن للذهاب بنفسة إلى مكاتب البريد أو المصالح الحكومية أو مراكز الخدمات المتكاملة بالمحليات، فيمكن للمواطن أن يحصل عليها من بيته وسداد الرسوم من خلال أحد الوسائل الرقمية، مشيرأ إلى أن إجمالي الخدمات المتاحة ستصل إلى 170 خدمة بنهاية العام الجاري.
وتكشف "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات عن خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة بعد تفعيل 20 خدمة، للتسهيل على المواطنين وتخفيف العبء عليه.
- الخدمات الجديدة التي سيتم طرحها خلال العام الجاري 2021 تخص ( وزارة الكهرباء والطاقة).
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منصة مصر الرقميةوبدأت الحكومة في تفعيل هذه الخدمات المميكنة الجديدة على منصة مصر الرقمية التي تم أنشاؤها بهدف إتاحة الخدمات الحكومية من خلال الإنترنت، لتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع، خوفًا على صحة المواطنين، بسبب عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، ويمكن تسجيل الدخول على رابط منصة مصر الرقمية من هنا.
وتكشف "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات عن خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة بعد تفعيل 20 خدمة، للتسهيل على المواطنين وتخفيف العبء عليه.
خدمات موقع مصر الرقمية الجديدة2021
- الخدمات الجديدة التي سيتم طرحها خلال العام الجاري 2021 تخص ( وزارة الكهرباء والطاقة).
- تتيح جميع الخدمات المقدمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها للمواطن بصورة إلكترونية عبر 4 وسائل.
- الحكومة تستهدف لعام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.
- الحكومة تستهدف لعام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.
- أضيف للمشروع في 72 خدمة على مرحلتين في 2020 ويستهدف إضافة 210 خدمات جديدة خلال عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية.
وكان قد عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعًا لاستعراض "منصة مصر الرقمية" في صورتها الحالية للتعرف على الخدمات التي تؤدي من خلالها على مستوى الجمهورية.
وكان قد عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعًا لاستعراض "منصة مصر الرقمية" في صورتها الحالية للتعرف على الخدمات التي تؤدي من خلالها على مستوى الجمهورية.