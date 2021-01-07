مصرع موظف سقط به مصعد شركة في الجيزة

لقى موظف مصرعه نتيجة سقوط مصعد بشركة أدوية يعمل بها في محافظة الجيزة، وأشارت التحريات إلى أن الضحية خلال نقله بضائع خاصة بالشركة سقط به المصعد، ما أسفر عن إصابته ومفارقته الحياة بعد مرور يوم على نقله للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيان سبب سقوط المصعد، ووجود إهمال من عدمه.وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإصابة موظف سقط به مصعد داخل شركة أدوية، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبعد مرور يوم على إيداعه العناية المركزة فارق الحياة.وتوصلت التحريات إلى أن الضحية يعمل بشركة الأدوية، وخلال نقله بضائع بها، واستقلاله مصعد الشركة، سقط به المصعد، ما أسفر عن إصابته ومصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.