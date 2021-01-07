حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد محافظة أسيوط، اليوم الخميس، حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق والشوارع الرئيسية والميادين، شارك فيها العميد وائل كساب، رئيس قسم شرطة المرافق، والنقيب ياسر الصباغ، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، وأيمن محروس، رئيس حي شرق.وشملت الحملات مناطق الوليدية وشارع أبراج المشتل وشارع رياض وميدان المجذوب وشارع ٢٦ يوليو حتى المجاهدين وشارع ثابت وميدان الشهيد أحمد جلال.وأوضح السكرتير المساعد، أن تلك الحملات تتم بصفة مستمرة بناءً على توجيهات محافظ أسيوط لمنع انتشار الاشغالات والباعة الجائلين بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى إزالة كافة التعديات والإشغالات خلال الحملة نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، وتحرر عن ذلك عدد من المحاضر القانونية وتم التحفظ علي جميع الاشغالات ومصادرتها بمعرفة قسم شرطة المرافق.