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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهلال الأحمر يطلق قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا بالمنوفية

الخميس 07/يناير/2021 - 03:09 م
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه استكمالًا لجهود جمعية الهلال الأحمر المصري للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، أطلق الهلال الأحمر المصري عددا من القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية علي مدار أربعة أيام بقريتي سلامون بحري مركز الشهداء، والحلامشة مركز بركة السبع، كما تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لأهالي القريتين، بالإضافة إلى توزيع شنط الحماية والنظافة الشخصية لـ 900 مستفيد.

و توالت حملات الهلال الأحمر المصري للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، واستهدفت الحملات 350 مستفيدا بقرى بركة السبع، وشبين الكوم، وهورين، ومنوف بمحافظة المنوفية،على مدار اليومين الماضيين في إطار حملات مبادرة "حمايتك أمانة" والتي أطلقتها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في ديسمبر الماضي مستهدفة كبار السن بدور رعاية المسنين بالمحافظات والتي تمتد لتشمل الأطفال بدور رعاية الأيتام أيضا.

و قال الدكتور هاني الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، بأن تلك القوافل الطبية والحملات تأتي في إطار جهود وخدمات الهلال الأحمر المصري، المستمرة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد كجهاز مساند للسلطات في أوقات الأزمات والكوارث.

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