القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2021

** نجيب زاهي زركش



**الاختيار 2



**تقاطع طرق



**نسل الأغراب



**موسى



** كوفيد 25



**النمر



**ضل راجل



**الملك



*هجمة مرتدة



**عش الدبابير



**بين السما والأرض



**القاهرة كابول



فوبيا (رهبة)



** بنت السلطان



** "ورد"



**دم غزال



**اللي ملوش كبير



**وكل ما نفترق



**قصر النيل



**حرب أهلية



**وضع طيران



**الطاووس



** بطلة من ذهب



**خلي بالك من زوزو



**ملاك



**سفينة نوح



**شقة 6



**مسلسل دنيا سمير غانم



**المؤسسة



أشهر قليلة ويهل علينا الموسم الرمضاني الذي يعتبر الأهم والأقوى لصناع الدراما المصرية، والذي يتنافس فيه نجوم الصف الأول لتقديم أعمالهم الدرامية، ورغم الظروف التي يشهدها العالم بأسره في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن القائمين على صناعة الدراما في مصر قرروا تصوير أعمالهم متحدين هذه الظروف، خاصة وأن الدراما الرمضانية تعد من أهم معالم الشهر الكريم، ورغم تقليص عدد الأعمال إلا أن الموسم ما زال يشهد زخما إنتاجيا، حيث تحتوي القائمة المبدئية للدراما الرمضانية على 33 عملا، هي:يعود النجم يحيى الفخراني للسباق بمسلسل "نجيب زاهي زركش" والذي قطع شوطا كبيرا في تصويره ويشاركه البطولة أنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود، وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني وإنتاج شركة سينرجي.يضم العمل عددا من النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أحمد شاكر عبداللطيف، إنجي المقدم، هادي الجيار، محمد علاء، محمد فراج، بشرى، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولي، والفنان الشاب أحمد داش، سيناريو وحوار هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي، ويتناول تضحيات جديدة لرجال القوات المسلحة.تعود به مني زكي للدراما بعد فترة غياب وتظهر الفنانة منى زكي في دور "هنا" التي تعمل في إحدى المزارع الخاصة بزوجها والذى يجسده الفنان محمد ممدوح، فيحبها ويتزوجها ثم يخونها وتنفصل عنه، لتسافر وتقابل محمد فراج وتتزوجه ويحدث ما يغير مجرى الأحداث."تقاطع طرق" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسنالعمل يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية التي يتم عرضها في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وهبة مجدي، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، إنجي المقدم، ومحمد مهران ومن تأليف وإخراج محمد ساميتدور أحداثه فى إطار صعيدى مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجىبطولة يوسف الشريف، ومازال العمل قيد الإعداد، حيث تم الانتهاء من كتابة 25 حلقة منه، وهو تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.العمل من بطولة محمد عادل إمام، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، نرمين الفقي، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.المسلسل تم بدء تصويره وهو من بطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‪عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وتجري الشركة المنتجة حاليا التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذي تتولى كتابته عبير سليمان بمشاركة ورشة الكتابة الخاصة بها بعد انسحاب السيناريست محمد سيد بشير، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، ومقرر عرضه على قناة mbc مصر في رمضانالمسلسل مأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ بنفس الاسم، والتي قدمت في فيلم سينمائي عام 1960، والمسلسل بطولة هاني سلامة أحمد بدير، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرى اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل".مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبدالوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابي والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج سينرجيمسلسل "فوبيا" بطولة فتحى عبد الوهاب وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز وميريهان حسين، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.يعد البطولة المطلقة الأولى لروجينا ويشاركها البطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، إنتاج ممدوح شاهين.يعد البطولة المطلقة الأولى لحنان مطاوع ويشارك في بطولته كل من أحمد صيام، نضال الشافعي، سارة الشامي، وتيام قمر، والعمل من تأليف فتحى الجندي،وإخراج شادي أبو شادي.بطولة غادة عبدالرازق وسيتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت، ويشاركها البطولة كل من الفنانين شريف سلامة، مى سليم، عمرو عبدالجليل ومن تأليف إياد إبراهيم واخراج محمد أسامةبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، ويشاركهما البطولة خالد الصاوي وأحمد سعيد عبدالغنى وإيمان السيد. المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.يعد البطولة المطلقة الثانية لريهام حجاج ويشاركها بطولته كل من رانيا يوسف وآيتن عامر وأحمد فهمي وقصة محمد أمين راضي وإخراج كريم العدل وإنتاج طارق الجنايني.المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى وهو من بطولة دينا الشربيني، ويشاركها البطولة ريهام عبدالغفور ومحمد ممدوح وندا موسى وأحمد حاتم، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج خالد مرعي.وهو مسلسل اجتماعي للنجمة يسرا، والذى يشارك فى بطولته أيضا هيفاء وهبى، والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وهو نفس فريق مسلسل «خيانة عهد».مسلسل نيللي كريم وتجري تحضيراته حاليا، ومن المقرر الإعلان عن أبطاله وموعد التصوير خلال أيام ويخرجه أحمد خالد.تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك بالبطولة الفنان السوري جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ، ومن سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.تقوم ببطولته زينة وجار ترشيح أبطاله لانطلاق التصوير.تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج عبدالله أبوالفتوح. وبطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وجارى ترشيح أبطاله.تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته كل من كريم فهمي، محمود عبد المغني، أيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدي. ومن تأليف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر.بطولة أحمد فلوكس ومنذر رياحنة، وتأليف حسام موسى، وإخراج حسام الجوهري.تدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب إحدى العمارات، ويحدث أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران.مسلسل "شقة "6، تأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وبطولة روبي، شريف سلامة، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، وحمزة العيلي.لم يتحدد اسمه بعد وهو من بطولة دنيا سمير غانم وينتمي إلى مسلسلات الحلقات المنفصلة المتصلة، ويشاركها البطولة محمد سلام ومحمد ثروت ومن إنتاج روزناما هشام جمال وإخراج وليد الحلفاوي.مسلسل كوميدي من بطولة بيومي فؤاد وعمرو وهبة، وجار ترشيح باقي الأبطال، وهو من تأليف بدر نور وإخراج أحمد الجارحي.وتعاقدت شركة سينرجي مع كل من على ربيع لتقديم مسلسل رمضاني، وكذلك مصطفى خاطر، وجار الإعداد لهما حاليا.