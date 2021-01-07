21 وفاة و1251 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1592 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 10 وفيات في الضفة الغربية "طولكرم 3، نابلس 2، الخليل 1، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 2، قطاع غزة 7، مدينة القدس 4".وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (17)، طولكرم (54)، قلقيلية (14)، رام الله (94)، نابلس (64)، الخليل (67)، ضواحي القدس (7)، جنين (55)، بيت لحم (54)، أريحا (10)، سلفيت (24)، قطاع غزة (535)، مدينة القدس (256)".وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (22)، طولكرم (76)، قلقيلية (25)، رام الله (143)، نابلس (119)، الخليل (56)، جنين (58)، سلفيت (32)، ضواحي القدس (124)، قطاع غزة (730)، مدينة القدس (207)".ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة وجود 107 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.