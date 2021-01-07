أحمد فتحي يستعرض إنجازات «هي تقود» مع قيادات وزارة التعليم

التقى أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، كلا من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، واللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، وشيماء إسماعيل، أخصائي تعليم.وعرض فتحي، خلال الاجتماع، إنجازات برنامج "هي تقود" الذي أطلق في 2020 لطالبات التعليم الفني، موضحا أنه سيتم عقد الدورات التدربية للبرنامج خلال الفترة القادمة "أونلاين" عبر منصات إلكترونية ضمن خطوات التحول الرقمي التي تعمل عليها المؤسسة.وأكد النائب، جهود المؤسسة والبرنامج في الوصول لطالبات التعليم الفني في المحافظات خارج القاهرة، مشيرا إلى أن الهدف من البرنامج هو البحث عن قيادات شبابية، داخل مدارس التعليم الفني، من خلال تقنيات إلكترونية، يتم من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف لدى كل فتاة.