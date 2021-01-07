الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.42%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.42%، أي ما يعادل 191 نقطة، وأقفل عند مستوى 45344 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 394.721.233 سهمًا، تم تداولها على أسهم 377 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 152 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 209 شركات، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.