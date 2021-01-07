حجز مالك مصنع بدون ترخيص ينتج زيوت طعام مجهولة بالمرج

أمرت نيابة المرج بمحافظة القاهرة، بحجز مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة زيوت الطعام بمكونات مجهولة المصدر، لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام والخل كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تعبئة مواد غذائية (زيت طعام، خل ) مجهولة المصدر، وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثر بداخل المصنع على (4،800 طن خل معبأة داخل عبوات، 4 طن خل معبأة داخل تنك بلاستيك، 2 طن زيت طعام معبأة داخل تانك حديدي، 420 كيلو جرام زيت طعام معبأة داخل عبوات، 14000 عبوة وكرتونة فارغة معدة للتعبئة، كمية من الاستيكرات)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.