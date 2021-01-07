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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول تركي: نثق بانتصار الديمقراطية الأمريكية في أقرب وقت ممكن

الخميس 07/يناير/2021 - 03:26 م
مدير الاتصالات في
مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون
منار أحمد
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قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، عن الهجوم على الكونجرس الذي تم، أمس الأربعاء، إنه يثق في انتصار الديمقراطية الأمريكية في أقرب وقت ممكن.

وقال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نحن نحافظ على إيماننا بأن الديمقراطية في الولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن بكل مؤسساتها وممارساتها.

يذكر أن أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد اقتحموا، أمس، مبنى الكونجرس احتجاجًا على نتائج الانتخابات الأمريكية، في الحادث الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص واعتقال 52 شخصًا على الأقل.

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