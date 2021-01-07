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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

درجات بخارية لذوي الهمم «هدية» العيد القومي في أسوان

الخميس 07/يناير/2021 - 02:56 م
العيد القومي في أسوان
العيد القومي في أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه الدكتورة غادة أبوزيد بتوزيع وتسليم 6 درجات بخارية للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تقدموا بطلبات للحصول على دراجة مجهزة، والذين انطبقت عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، ضمن فعاليات عيد أسوان القومي والاهتمام بجميع فئات المجتمع الأسواني، وفي مقدمتهم ذوي الهمم من أصحاب القدرات الخاصة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقها محافظ أسوان باعتبار 2021 عامًا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، كما كرمت نائب المحافظ القائمين على المركز الحرفي وجمعية خير الجنوب لمجهوداتهم نحو الارتقاء بخدمات ذوي الإعاقة.

ومن جهته، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن أبنائنا من ذوي الهمم يمثلون الفئة المتميزة بالمجتمع الأسواني لما يثبتونه يومًا بعد يوم من المواهب الفذة والأداء الفنى والثقافى الراقى فى كافة المجالات والأنشطة، ليكونوا بذلك جدرين بالاحترام والاعتزاز والرعاية باعتبارهم نماذج مشرفة تسعى دائمًا بعزيمة وإصرار الأبطال لقهر المستحيل والتغلب على التحديات بإرادة صلبة وقوية، موضحًا بأن المحافظة تحرص دائمًا للتواصل معهم، والعمل معًا جنبًا إلى جنب في الاتجاه الصحيح والتغلب على أي مصاعب باعتبارهم جزء لا يتجزء من نسيج المجتمع، بجانب اهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بهم.

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