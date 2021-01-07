108 إصابات جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة السعودية- وفقًا لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم الخميس- أنه تم تسجيل 138 حالة شفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس.وأشارت إلى تراجع عدد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس إلى 328 حالة، منوهة بعدم وجود إصابات جديدة بالفيروس في منطقتي الباحة والجوف.