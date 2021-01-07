رئيس هيئة نظافة القاهرة يقيم مأدبة إفطار بمناسبة أعياد الميلاد

قدم اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهره، اليوم، التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك في حفل الإفطار الذي أقيم في حديقة اللواء عادل أبوالحديد بميدان العباسية.وحضر الإفطار المقام من رئيس هيئة نظافة القاهرة رؤوساء المركزية للتجميل والإنارة والمالية والإدارية وعدد من الإخوة الأقباط الموظفين ومتعهدي الجمع السكني بالهيئة.وقام اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة، بالتقاط الصور التذكارية مع الجميع، متمنيًا لهم قضاء عيد ميلاد سعيد عليهم وعلى مصر الغالية.