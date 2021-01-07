7820 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بتسجيل 7820 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية- أنه من بين 129 ألفا و711 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا تم إجراؤه في غضون الـ24 ساعة الماضية، بلغت نسبة العينات الإيجابية 2. 6%، مما يشير إلى ارتفاع مطرد في الإصابات.وأضافت أن إجمالي حالات الوفاة في إسرائيل يبلغ 3527، أما عدد الحالات النشطة فيبلغ 64 ألفا و180، من بينهم 873 مريضا في حالة خطيرة و210 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الأسبوع الماضي عن فرض إغلاق عام للمرة الثالثة منذ بدء انتشار الوباء في مارس العام الماضي.