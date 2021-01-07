وزير السياحة يشجع على إقامة الفنادق بالمدن الجديدة

شجع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على إقامة الفنادق بالمدن السياحية وعلى رأسها أسوان ومنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا للنهوض بالقطاع السياحي وتقديم التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال، كما أن سياسة الدولة المصرية تهتم بتطوير البنية التحتية السياحية بالمدن السياحية والمدن الجديدة.جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة والآثار بـSatya Anand، رئيس شركة ماريوت العالمية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي والفندقي، وذلك في إطار زيارته إلى مصر.من جانبه قال رئيس شركة ماريوت العالمية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إن شركته ترغب في إنشاء فنادق ذات الثلاثة والأربعة نجوم لمخاطبة كافة الفئات بالمجتمعات وتقديم الخدمات المختلفة، معربا عن رغبة الشركة في إقامة مثل هذه النوعية من الفنادق في مصر.كما شرح برنامج التحسين التدريبي في مجال الضيافة والذي تقوم بتنفيذه الشركة في مصر بهدف خلق الكفاءات من المجتمع المحلي وانطلاق الخريجين وتسليمهم قيادة القطاع الفندقي في الدولة، وذلك من خلال تدريب الطلبة واعتماد نهج متخصص في المهن القيادية في مجال الضيافة، موضحا أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والآثرية والطبيعية وهو ما يخلق طلب متكرر للزيارة عليها، وأنه سيقوم بعدد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية ضمن برنامج زيارته لمصر.