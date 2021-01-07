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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

اقتحام الكونجرس.. القصة الكاملة لـ«ليلة الرعب» بأمريكا

الخميس 07/يناير/2021 - 03:15 م
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
نوران إمام
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عاشت الولايات المتحدة الأمريكية، ليلة مرعبة، عقب اقتحام أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمبنى الكونجرس خلال التصديق على جلسة نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها عضو الحزب الديمقراطي جو بايدن، وكانت جماعة "براود بويز" هى المسيطر على المشهد العام، والتي قادت تلك المتظاهرين، مستغلة كلام ترامب واتخذته شعارًا لها.

ترامب يحفز لمظاهرة
ترامب في حديثه مساء الأربعاء لأنصاره، قال إنه ينبغي لهم التوجه صوب مبنى الكونجرس للتعبير عن غضبهم بشأن عملية التصويت والضغط على المسؤولين المنتخبين لرفض النتائج، وحثهم على "القتال" كما ضاعفت هذه الكلمات من مخاوف الأميركيين، الذين اعتبروه أمر أو إشارة انطلاق لاقتحام مبنى الكونجرس وزحف أنصار ترامب نحو العاصمة واشنطن، قبل ليلة من التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها بايدن، في مشهد لم تراه الولايات المتحدة منذ 200 عام.

اقتحام الكونجرس
اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها، وجاء ذلك بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب للمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونغرس وتم إغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار ترامب والشرطة.

وفاة 4 أشخاص
أعلنت شرطة واشنطن وفاة 4 أشخاص أمس الأربعاء، 3 بسبب طوارئ طبية وواحد بعيار ناري، كما تم اعتقال 52 آخرين، وفي غضون تلك التطورات، انتشرت أفراد الحرس الوطني المزودين بمعدات مكافحة الشغب لأبعاد المحتجين عن مبنى الكونجرس في واشنطن.

وأعلنت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن أعضاء المجلس سيستأنفون حصر أصوات المجمع الانتخابي لتأكيد نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر بمجرد تأمين مبنى الكونجرس بعدما اقتحم أنصار ترامب المبنى، مشيرة إلى أن ذلك القرار اتخذ بعد مشاورات مع زعماء الكونجرس الآخرين واتصالات مع وزارة الدفاع "البنتاجون" ووزارة العدل.

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