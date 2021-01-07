وفد كوري جنوبي يتوجه إلي إيران للتفاوض بشأن الناقلة المحتجزة

أعلنت وسائل اعلام محلية، اليوم الخميس، عن توجه وفد كوري جنوبي إلى إيران، للتفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة نفط تم احتجازها، الاثنين، مع أفراد طاقمها العشرين في مياه الخليج.ووفقًا لقناة العربية الاخبارية، فقد استقل الوفد برئاسة المدير العام لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية، طائرة صباح اليوم متوجهة إلى طهران.وقال كوه كيونج-سوك، الذي يترأس الوفد قبل الصعود إلى الطائرة "أعتزم لقاء نظيري في وزارة الخارجية الإيرانية، وسألتقي أشخاصا آخرين إذا كان ذلك يساهم في حل مشكلة احتجاز ناقلة النفط".يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن، الاثنين، في بيان، احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك تشيمي"، بحجة "مخالفتها المتكررة للقوانين البيئية البحرية"، مشيرا إلى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية".ويحمل أفراد الطاقم الذين تم احتجازهم جنسيات كورية جنوبية وإندونيسية وفيتنامية وبورمية، حسب ما ذكر موقع "سيباه نيوز" التابع للحرس الإيراني.