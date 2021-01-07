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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات عراقية أمريكية لتخفيف التوترات في المنطقة

الخميس 07/يناير/2021 - 02:39 م
برهم صالح
برهم صالح
وكالات
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أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، مباحثات مع سفير الولايات المتحدة في العراق ماثيو تولر تناولت العمل على تخفيف التوترات في المنطقة ورفض التصعيد ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أنه جرى "بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في البلد".

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