ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، اليوم الخميس، من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبي فى السوق السوداء.تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بقيام كلا من "إبراهيم.ح.م.م"،27سنة، حاصل على ليسانس لغة عربية، ومقيم قرية ميت عزون التابعة لمركز المنصورة، و"إسلام.م.م"،40عام، عضو مجلس إدارة بشركة صرافة ومقيم بشارع قناة السويس بالمنصورة بالإتجار في النقد الأجنبي فى السوق السوداء وخارج نطاق السوق المصرفية.وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1082021 إداري مركز شرطة المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.