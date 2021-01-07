رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا عن اقتحام الكونجرس: شأن داخلي نتيجة نظام انتخابي قديم

الخميس 07/يناير/2021 - 02:37 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
منار أحمد
طباعة
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الأحداث الأخيرة في واشنطن شأن داخلي، متمنية للشعب الأمريكي أن يتجاوز هذه اللحظة الدرامية.

وأضافت الخارجية وفقًا لوكالة "نوفوسيتي" الروسية، أن الأحداث الأخيرة في واشنطن أظهرت أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة "قديم" ولم يعد يستجيب للمعايير الحديثة.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن ما تشهده العاصمة الأمريكية واشنطن هو شأن داخلي، وأعربت عن تمنياتها أن "يجتاز الشعب الأمريكي، هذه اللحظة الدرامية من تاريخه".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

وفاة أول طفل متأثرًا بكورونا فى المنوفية

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذوكس والكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات للتأكد من توافر الأكسجين

الأكثر قراءة

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

إشارة تردد أون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

هنا.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بركان «ميرابي» في إندونيسيا يطلق غازا ساخنا وحطاما

الآن.. تردد قناة دريم 2021

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية وورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

محاضرات وورش فنية بقصر ثقافة تحيا مصر

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الوحدة الوطنية وأثرها في مواجهة الإرهاب بـ«ثقافة الدقهلية»