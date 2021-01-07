روسيا عن اقتحام الكونجرس: شأن داخلي نتيجة نظام انتخابي قديم

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الأحداث الأخيرة في واشنطن شأن داخلي، متمنية للشعب الأمريكي أن يتجاوز هذه اللحظة الدرامية.وأضافت الخارجية وفقًا لوكالة "نوفوسيتي" الروسية، أن الأحداث الأخيرة في واشنطن أظهرت أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة "قديم" ولم يعد يستجيب للمعايير الحديثة.واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن ما تشهده العاصمة الأمريكية واشنطن هو شأن داخلي، وأعربت عن تمنياتها أن "يجتاز الشعب الأمريكي، هذه اللحظة الدرامية من تاريخه".