5 خطوات من «الهجرة» لمواجهة البطالة

تعمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، على توعية الشباب المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية مستهدفة المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة التي تعد من أخطر الظواهر التي من الممكن أن تواجه الشباب المصري الباحث عن فرص أخرى خارج وطنه، ولكن بشكل يعرض حياته للخطر.في هذا السياق ترصد «الدستور» أبرز الخطوات التي تسعى لها وزارة الهجرة للعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة.- توفير دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).- ستتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لبرنامج الأغذية العالمي.- عمل منصة إلكترونية للحد من مخاطر الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز فرص العمل للشباب والمهاجرين العائدين من خلال تطوير المهارات.- ربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص، وسيتمكن مستخدمو المنصة من الوصول إلى التدريب المهني لزيادة فرص حصولهم على وظائف بالإضافة إلى توفير خدمات التوظيف الإلكتروني لهم بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.- تساعد هذه المنصة الشباب الذين تعرضوا للبطالة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوعية وإيجاد فرص بديلة للشباب المعرضين لخطر الهجرة غير الشرعية بشكل كبير من خلال هذه المنصة الشاملة التي ستساعد على سد الفجوة بين مهارات الشباب ومتطلبات السوق، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ولتعزيز تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة في إطار "رؤية مصر 2030" وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية وبدائلها الآمنة.