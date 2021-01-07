محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذوكس والكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد

زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،اليوم الخميس، مطرانية الأقباط الأرثوذكس ومطرانية الأقباط الكاثوليك بحي شرق لتقديم التهاني للأخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، وسط إلغاء الاحتفالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة لتفقد بعض القطاعات والخدمات بحي شرق وغرب.و بدأ المحافظ جولته بزيارة مطرانية رئيس الملائكة للأقباط الأرثوذوكس بشارع النميس بحى شرق، وكان في استقباله الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم، وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للجميع متمنيًا استمرار أعيادنا طوال العام، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الحكومة والاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ثم بعد ذلك توجه إلى مطرانية الاقباط الكاثوليك بشارع الثورة بحي شرق مقدما التهنئة لمطران الأقباط الكاثوليك الأنبا كيرلس وليم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيًا له ولشعب الكنيسة كل الأمنيات الطيبة بعيد سعيد، وسط تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.كان محافظ أسيوط قد أرسل في وقت سابق برقيات تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات بأسيوط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله عز وجل أن يعيده عليهم بموفور الصحة والسلام والتوفيق وعلى الشعب المصري العظيم بالخير والأمن والسلام.