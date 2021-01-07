الغرف التجارية تبدأ التعاقد على سلع رمضان وتسلم الكميات في فبراير

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين السابق، إنه تم التعاقد على جميع السلع الغذائية الخاصة برمضان وسوف يتم وصولها خلال شهر من الآن.وأضاف شيحة، في تصريحات لـ«الدستور» أنه لن يكون هناك نقص في أي نوع من السلع الغذائية ولا الياميش ولا اللحوم، مؤكدا أن الحكومة وضعت خطة لتوفير كافة السلع الغذائية وعملت على وجود مخزون استراتيجي يكفي لتغطية السوق المحلي لفترة طويلة.وأكد أن هناك وفرة من السلع الأساسية خاصة بعد قرارات وزيرة التجارة والصناعة ووزير التموين بحظر تصدير بعض البقوليات.وقال أحمد يحيى، عضو شعبة الصناعات الغذائية، باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع الغذائية المستوردة من الخارج لشهر رمضان ستشهد استقرارا في الأسواق خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار حركة التبادل التجاري بين الدول رغم كورونا.وأضاف يحيى، في تصريحات لـ "الدستور" أن وفرة السلع لن تتأثر بإجراءات الغلق بكورونا خاصة أنها متعلقة بالأفراد وليس السلع الغذائية.ولفت عضو شعبة الصناعات الغذائية، إلى أن مصر تستورد في شهر رمضان المكسرات والياميش بنسبة 90%، مشيرا إلى أن حجم الإقبال على الشراء من قبل المواطنين تأثر كثيرا بعد كورونا وتغيرت حركة البيع والشراء واختلفت أوليات المستهلكين نحو السلع الأساسية.