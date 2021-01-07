بالخطوات.. رابط منصة إنجاز تأشيرات الحج والعمرة

رابط موقع إنجاز لمعرفة التأشيرة والخطوات

يبحث الكثير من المصريين عن رابطوالخطوات الخاصة بالحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، لاختصار الوقت في مكاتب التأشيرات أو السفاره السعودية بمصر للاستفسار، ومنعا للتجمعات نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ننشر لكم في "الدستور" رابط موقع إنجاز لمعرفة التأشيرة وخطوات استخراجها، وهو https:enjazit.com.sa- خطوات طلب التأشيرة1- طلب الحصول على تأشيرة دخول للمملكة من الممثليات السعودية بخارج المملكة (خدمة تتيح للأفراد من بعض الجنسيات تقديم طلبات الحصول على تأشيرات من الممثليات السعودية).2- استمارة طلب تأشيرة الحج والعمرة الإلكترونية.3- دفع رسوم تأشيرة (خدمة تتيح دفع رسوم التأشيرة المتفدم بطلبها).4- التفويض على تأشيرة (خدمة تتيح لأصحاب العمل تفويض أحد مكاتب الاستقدام لمراجعة الممثلية السعودية واستخدام تأشيرات العمل الخاصة بهم).5- البحث عن طلب مقدم (خدمة تتيح لمقدم الطلب البحث عن طلب مدفوع الرسوم).6- التفويض على تأشيرة عمل (مُساند) (وتتيح لصاحب العمل من دفع رسوم التفويض على تأشيرات العمل الخاصة بالعمالة المنزلية ليتم إرسال المستند إلى السفارة).- وعن القطاعات والمنظمات1- طلب الحصول على تأشيرة من الممثليات السعودية بالخارج (خدمة تتيح للشركة او المكتب المعتمد من الممثلية السعودية ادخال طلبات تأشيرات الدخول للمملكة).2- التفويض على تأشيرة.3- التفويض على تأشيرة عمل (مُساند) (تتيح لصاحب العمل من دفع رسوم التفويض على تأشيرات العمل الخاصة بالعمالة المنزلية ليتم إرسال المستند إلى السفارة).4- نموذج تسجيل شركة لإدخال طلبات التأشيرات.5- استكمال طلب اعتماد مكتب عمرة (خدمة تتيح لمكاتب العمرة في الخارج استكمال طلبات الاعتماد).يذكر أن المملكة العربيه السعودية قد أغلقت العام الماضي الخطوط الجوية أمام استقبال السياحة والمعتمررين والحجاج لتأدية المناسك الدينية داخل المدينة المنورة وبيت الله الحرام، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجدفي البلاد.