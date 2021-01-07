حي الزيتون يوقف عددًا من أعمال البناء المخالف

واصلت أحياء محافظة القاهرة من تصديها للبناء المخالف في المهد، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالتصدي الفوري للأبنية المخالفة دون الرجوع له.وأوقف حي الزيتون أعمال مباني مخالفة للمرة الثانية بالعقار رقم (٤) شارع محمد السبع - حمامات القبة وتسليم المخالفين إلى النيابة العسكرية ومصادرة اللودر بحضور أجهزة الحي التنفيذية.كما أوقف حي الزيتون أعمال مباني مخالفة بالعقار رقم (٤) شارع محمد السبع - حمامات القبة، وتم تسليم المخالفين إلى النيابة العسكرية، بحضور أجهزة الحي التنفيذية.وأوقف حي الزيتون أعمال مباني مخالفة بالعقار رقم (٧) شارع الفريق علي فهمي من سليم الأول، وتمت مصادرة مواد البناء وإيداعها مخزن المضبوطات.وجاءت الأعمال تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالتصدي الفوري للأبنية المخالفة.