وكيل «صحة البحيرة»: لا يُوجد نقص «أكسجين» في مستشفى الصدر بدمنهور

قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن مستشفى الصدر بدمنهور يوجد فيه 16 ألف لتر أكسجين، وهنانك لجان مستمرة تتابع عمليات الضخ على مدار الساعة داخل مستشفيات العزل.وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في تصريحات له ردًا على انتشار بعض الفيديوهات تُشير إلى نقص الأكسجين داخل قسم العناية بمستشفى الصدر بدمنهور، أنه لا صحة لذلك تمامًا، وأنه متواجد في المديرية يوميًا حتى الفجر لمتابعة أي مشاكل تطرأ.وكانت قد انتشر بعض الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لشخص يقول إن هناك نقص في الأكسجين داخل قسم العناية المركزة بمستشفى الصدر بدمنهور.