ضبط 1110 علب سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات رقابية مشددة على الأسواق وعلى السلع المسعرة تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، وذلك لحماية المواطنين من الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر.حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة بالإشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة.وأسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة وعرض للبيع 880 علبة سجائر مجهولة المصدر +50 سيجار مجهول المصدر، وتحرير محضر حيازة وعرض للبيع 230 علبة سجائر مجهولة المصدر، حيث جاءت إجمالي المضبوطات للمحضرين 1110 علبة سجائر + 50 سيجار، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.