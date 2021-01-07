وزير الري يستعرض خطة التحديث لتعظيم الإنتاجية وخفض التكاليف

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزير لتطوير الرى الحديث، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى، وذلك لمتابعة ومناقشة خطة وموقف تنفيذ مشروع الرى الحديث بكافة المحافظات.واستعرض الاجتماع، بحضور الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، الخطة الحالية بالنسبة للأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع، والتى تستهدف زيادة الإنتاجية للأراضى الزراعية، وتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، بالإضافة إلى زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، وترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة "الري بالرش والتنقيط" واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، على أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، وعلى ضرورة الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، موضحًا أن هذه النظم الحديثة فى الرى ستساهم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.كما أكد عبدالعاطي، أن مشروعات تحديث نظم الري تؤدى لزيادة ربحية المزارع، وينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه فى مصر بدرجة عالية من الكفاءة.