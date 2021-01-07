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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نهضة مصر» تستعد لاستقبال كأس العالم لكرة اليد بالإسكندرية

الخميس 07/يناير/2021 - 02:23 م
شركة نهضة مصر للنظافة
شركة نهضة مصر للنظافة بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تجري شركة نهضة مصر للنظافة بالإسكندرية، إحدى شركات المقاولون العرب، استعدادات مكثفة لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد، والمقرر انعقادها الشهر الجاري بالصالة المغطاة الملحقة باستاد برج العرب غرب المدينة.

قال المهندس أحمد عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تقف إلى جوار الأجهزة المعنية في الإسكندرية للعمل على ظهور هذا الحدث العالمي بالمظهر الجيد أمام زوار الثغر.

حيث قام الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندري، يرافقه عدد من قيادات المحافظة بمتابعة الأعمال على مدخل كارفور بأول الطريق الدائري، واستقبله المهندس عادل إسماعيل، رئيس قطاع النظافة بشركة نهضة مصر.

وأكد أحمد شحاتة، مسئول المركز الإعلامي للشركة، أنها دفعت بعدد من السيارات واللوادر والعمال والسيارات الغسيل وذلك بهدف رفع كفاءة كافة المناطق المقرر فيها انعقاد التدريب والإقامة.

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