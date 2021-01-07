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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بتر إصبع وكسر جمجمة في مشاجرة شقيقين على «الري» بالدقهلية

الخميس 07/يناير/2021 - 02:23 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب شقيقان بإصابات بالغة إثر خلاف بينهما على أولوية الري من ماكينة ري ملكهم في أرض زراعية يمتلكونها بقرية البليسي التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول مصابين بكسور وبتر في الإصابع على إثر نشوب مشاجرة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى، وبالفحص تبين إصابة كلا من "محمود السيد محمد عاشور"، 57سنة فلاح، ومصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وتم تحويله لمستشفى المنصورة الدولي، وشقيقة "عبدالقادر السيد محمد عاشور"، 55 سنة، مؤذن، مصاب ببتر بالسلامية الأخيرة لإصبع إبهام اليد اليمنى، ويقيمان بعزبة البليسي.

بسؤال المصاب الثاني، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وشقيقه تطورت إلى مشاجرة على إثر خلاف بينهما على أولوية استخدام ماكينة الري ملكهما وقيام شقيقة بمعاونة نجله "أحمد"،24سنة، سائق، بإحداث إصابته بآلة حادة "سكين" بحوزته.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأخير وبمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة وتبادل الاتهام مع عمه المصاب الثاني بالتسبب في حدوث إصابة والدة بقطعة حديدية "كوريك" أمكن ضبطه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 167 لسنة 2021 جنح مركز المنزلة وجاري استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.

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