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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل 103 وفيات و6360 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 03:28 م
كورونا ايران
كورونا ايران
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 103 حالات وفاة و6360 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و268 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 55 ألفا و933 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين تجاوز المليون و50 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية.

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