نائب محافظ القاهرة: مستعدون لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد

تابع إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، الاستعدادات لفاعليات كأس العالم لكرة اليد والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، مضيفا انه تم تجميل ومراجعة الإنارة والنظافة والحدائق في محيط استاد القاهرة.وأكد صابر في تصريحات لـ"الدستور" أن أجهزة المنطقة الشرقية، مستعدة لانطلاق بطولة العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة باستاد القاهرة بغرب مدينة نصر.وأوضح نائب محافظ القاهرة أن التجهيزات ورفع الكفاءات كانت بسيطة، نظرا للتطوير الكامل الذي شهده محيط استاد القاهرة العام الماضي وقت انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.