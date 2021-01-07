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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اعتماد 49 مليون جنيه لإنشاء مرسى نيلي أمام قصر محمد على

الخميس 07/يناير/2021 - 02:47 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي اعتماد مبلغ 49 مليون من خطة العام المالي الحالي 2020-2021 للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الآثار، وذلك لإنشاء مرسى نيلي للمراكب على الكورنيش المقابل لقصر محمد علي وكوبري مشاة.

وأكدت "السعيد"، في بيان اليوم الخميس، حرص الوزارة علي تقديم الدعم اللازم للمشروعات القومية والتاريخية منها كذلك، متابعة أن الاعتماد جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء انعقاد مؤتمر المتحف المصرى الكبير، والتي من بينها إنشاء مرسي للمراكب على الكورنيش المقابل لقصر محمد على بشبرا، وذلك للمساعدة في نقل الزائرين للقصر وتفادي الكثافة المرورية المحيطة به.

وأوضحت أن مشروع إنشاء المرسي النيلي للمراكب يندرج تحت المشروع الرئيسي "ترميم الآثار الإسلامية والقبطية"، لافتة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة حاليًا لترميم المنشآت التاريخية، حيث جاء اعتماد المبلغ في ضوء أعمال التطوير الجارية بقصر محمد علي.

وتابعت أن مشروع ترميم قصر محمد علی، تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه له ثم تعزيزه بمبلغ 82 مليون جنيه، ليصبح إجمالي المعتمد للمشروع مبلغ 182 مليون جنيه بخطة العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰.

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