القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الخميس، القبض على مدير مطعم، بعد إعلان صاحبه اليوتيوبر عمرو راضي عن تنظيم احتفالية كبيرة بمناسبة الافتتاح بمنطقة حي الجامعة بمدينة المنصورة.تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، برصد المتابعة الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان عن احتفالية كبيرة بمناسبة افتتاح مطعم بمنطقة حي الجامعة التابعة لقسم أول المنصورة.وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى المطعم وجرى ضبط المدير المسئول ويدعى"إ.م.أ"، 36 سنة، مقيم بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء والتنبيه عليه بعدم إقامة حفلات.تحرر عن ذلك المحضر رقم 361 لسنة 2021 جنح قسم شرطة أول المنصورة، وتعيين الخدمات الأمنية في محيط مكان المحل لملاحظة الحالة ومنع أي مظاهر احتفال، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.