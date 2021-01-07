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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الخميس 07/يناير/2021 - 02:14 م
ثقافة المنيا
ثقافة المنيا
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا احتفالا بالعام الميلادي الجديد "أونلاين"، وتم تنظيم مجموعة من الورش الفنية.

ونفذت مكتبة ابوان الثقافية ورشة فنية للتدريب على تصميم شجرة الكريسماس وتلوينها بألوان الفلوماستر مع الفنانة شيماء فتحي، كما قدم قصر ثقافة مغاغة ورشة فنية عن أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة والتدريب على رسم شجرة الكريسماس بشكل مختلف وطريقة توزيع الألوان وذلك مع الفنان بشير محمد، إلى جانب عرض سينما أطفال بعنوان" التصالح".

ونظم بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية "شجرة الكريسماس" قدمتها رباب حمدي احتفالا بالعام الميلادي الجديد، كما قدمت مكتبة الشيخ مسعود الثقافية ورشة فنية رسم وتلوين باستخدام الخامات المختلفة بمناسبه احتفالات رأس السنه الميلادية الجديدة مع سناء فضل.

و ناقشت مكتبة قلوصنا الثقافية كتاب بعنوان "انت والسكر" من تأليف الدكتور محمود سامي، قدمه أسامة شوكت محمد، بينما ناقشت مكتبة دهمرو الثقافية كتاب بعنوان "بنات الرسول.. زينب بنت على" تأليف إبراهيم محمد حسن، ناقشه عبد العظيم أحمد عبد العظيم وتحدث عن ألقابها حيث لقبت بصاحبة الشورى، والعابدة المناجية، ولقبت أيضا بأم الكرماء، وأقامت مكتبة شم البحرية محاضرة تثقيفية بعنوان "تغيير السلبيات إلي إيجابيات" حاضرها أيمن عبد الرازق، كما نظمت مكتبة العامرية الغربية مسابقة معلومات عامة، قدمتها صفاء عبد الحميد.

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