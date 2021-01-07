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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تدعو أوروبا إلى «بذل مزيد» من الجهد لمكافحة كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 02:11 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
وكالات
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دعت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية دول القارة الاوروبية اليوم الخميس إلى "بذل المزيد" من الجهود في مواجهة "وضع ينذر بالخطر" بسبب انتشار نوع متحوّر من فيروس كورونا المستجد أشد عدوى في المنطقة.

وقال مدير الفرع الاوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه خلال مؤتمر صحافي عقد عبر الانترنت "يجب تعزيز هذه الإجراءات الأساسية التي نعرفها جميعا، بهدف خفض نسبة انتقال العدوى والتخفيف عن كاهل الخدمات الصحية المثقلة وإنقاذ الأرواح".

وأوضح أنه من المهم تعميم فرض وضع الكمامات والحد من عدد المشاركين في اللقاءات الاجتماعية واحترام التباعد الجسدي وغسل اليدين، ودمج هذه الإجراءات مع أنظمة الفحص والتعقب المناسبة وعزل المصابين بالوباء.

ووفقا لتقديرات المنظمة، فإن الفيروس المتحوّر "يمكن أن يحل تدريجا مكان الأنواع الأخرى المنتشرة في المنطقة، كما لاحظنا في المملكة المتحدة وبشكل متزايد في الدنمارك".

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن 22 بلدا في منطقة أوروبا التي تضم 53 دولة من بينها روسيا، سجلت حالات مرتبطة بهذا الفيروس المتحوّر.

وبحسب جدول الرصد الخاص بالمنظمة، سجّلت أوروبا التي تضررت بشدة بالوباء، أكثر من 27،6 مليون إصابة و603 آلاف وفاة بالفيروس.

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