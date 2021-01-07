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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

عيد الميلاد.. البابا تواضروس يهنئ أقباط المهجر بـ«19 لغة» (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 02:50 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عبر مقطع فيديو، رسالة إلى أقباط المهجر مترجمة إلى 19 لغة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال البابا تواضروس الثاني، في تهنئته للأقباط بالعيد: "أهنئكم أيها الأحباء بعيد الميلاد المجيد لعام 2021، وهو العيد الذي نفتتح به السنة الميلادية، أهنئ جميع الكنائس القبطية في مصر وفي خارج مصر في المهجر، أهنئ جميع الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة والقمامصة والقسوس والشمامسة وكل الشعب وكل الأراخنة والشباب والأطفال في كل كنائسنا وإيبارشياتنا في مصر وفي بلاد المهجر وفي أمريكا ودول أوروبا وفي دول إفريقيا".

وقال البابا، خلال مقطع فيديو بثته صفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "نحن في التقليد الكنسي ننهي العام الميلادي بالصوم والتسبيح ونبدأ عامًا ميلاديًا جديدًا بعيد الميلاد المجيد بالفرح والتسبيح".

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