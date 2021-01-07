الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على بعض واردات الحديد والصلب التركية

سيفرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات الحديد والصلب المدرفل على الساخن الواردة من تركيا اعتبارا من غد الجمعة استنادا إلى تحقيق جار بشأن الإغراق.ستتراوح الرسوم بين 4.8 % و7.6 % وستؤثر في شركات تركية هي إردمير وإسدمير وتشولاكولو ميتالورجي وهاباش، بحسب نص نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.وتظهر الشكوى أن استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع أربعة بالمئة في 2019 عن 2016، في حين زاد المصدرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1% من 2.8% لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل.