تعقيم مبنى الزاوية الحمراء من فيروس كورونا

واصل الطب الوقائي بمحافظة القاهرة، تعقيم المؤسسات الحكومية والأبنية، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وبناءً على تعليمات اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء تم متابعة أعمال تطهير وتعقيم إدارات مبنى الحى والتأكيد على موظفى الحى بالالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال.