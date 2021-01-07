«صناع الخير» تبدأ توزيع بطاطين الشتاء في 11 قرية بالغربية

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية في توزيع بطاطين الشتاء في 11 قرية من قرى محافظة الغربية، وذلك لدعم الفئات الأشد احتياجا في مواجهة البرد القارس وخاصة في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن مبادرة صناع الدفا.وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، إن توزيع البطاطين بمحافظة الغربية يأتي ضمن مبادرة صناع الدفا والتي تم إطلاقها للعام الثاني على التوالي تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن التوزيع يتم مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.ولفت إلى أن التوزيع تم في 11 قرية بمحافظة الغربية وهم قري بلكيم والقوارشية وسبطاس وبلاي والجعفرية مركز السنطة وقرية حنون مركز زفتي وقرية اشناواي مركز طنطا وقرية أبو علي مركز المحلة وقرية كفر الدوار مركز بسيون وقرية الشون مركز المحلة الكبرى.يذكر أن مؤسسة صناع الخير وضمن الخدمات التي تقدمها لغير القادرين بقري الغربية كانت قد شاركت في توزيع محتويات القافلة الإنسانية التى أطلقها صندوق تحيا مصر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد كبير من المسئولين حيث أنه تم توزيع 4000 كرتونة غذائية، بالإضافة إلى 8000 فرخة مجمدة، وذلك بالتعاون مع فريق صناع الخير بمحافظة الغربية.