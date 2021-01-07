رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صناع الخير» تبدأ توزيع بطاطين الشتاء في 11 قرية بالغربية

الخميس 07/يناير/2021 - 02:08 م
توزيع بطاطين الشتاء
توزيع بطاطين الشتاء
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية في توزيع بطاطين الشتاء في 11 قرية من قرى محافظة الغربية، وذلك لدعم الفئات الأشد احتياجا في مواجهة البرد القارس وخاصة في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن مبادرة صناع الدفا.

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، إن توزيع البطاطين بمحافظة الغربية يأتي ضمن مبادرة صناع الدفا والتي تم إطلاقها للعام الثاني على التوالي تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن التوزيع يتم مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

ولفت إلى أن التوزيع تم في 11 قرية بمحافظة الغربية وهم قري بلكيم والقوارشية وسبطاس وبلاي والجعفرية مركز السنطة وقرية حنون مركز زفتي وقرية اشناواي مركز طنطا وقرية أبو علي مركز المحلة وقرية كفر الدوار مركز بسيون وقرية الشون مركز المحلة الكبرى.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير وضمن الخدمات التي تقدمها لغير القادرين بقري الغربية كانت قد شاركت في توزيع محتويات القافلة الإنسانية التى أطلقها صندوق تحيا مصر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد كبير من المسئولين حيث أنه تم توزيع 4000 كرتونة غذائية، بالإضافة إلى 8000 فرخة مجمدة، وذلك بالتعاون مع فريق صناع الخير بمحافظة الغربية.

موضوعات متعلقة

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

هنا.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

قطر تعلق القضايا القانونية ضد الرباعي العربي

سارة خليف تكتب: ديمقراطيتهم بين الانبهار والانهيار

الصور

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذوكس والكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

هنا.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

إشارة تردد أون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

بركان «ميرابي» في إندونيسيا يطلق غازا ساخنا وحطاما

الآن.. تردد قناة دريم 2021

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية وورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

محاضرات وورش فنية بقصر ثقافة تحيا مصر

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الوحدة الوطنية وأثرها في مواجهة الإرهاب بـ«ثقافة الدقهلية»