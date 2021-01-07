سميرة عبدالعزيز تشهد العرض المسرحي لطلاب جامعة المنوفية

يجري على مسرح كلية الحقوق بجامعة المنوفية، اليوم الخميس، تقييم المرحلة التمهيدية على المستوى المركزي لمنتخب الجامعة للعروض المسرحية، استعدادًا للمشاركة في مسابقة "إبداع 9"، والتي تعد من أكبر المسابقات على مستوى الوطن العربي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، رئيس لجنة التحكيم، وعضوية الفنان الدكتور علاء قوقة، الأستاذ بأكاديمية الفنون، والفنان الدكتور محمد عبدالمنعم الأستاذ بجامعة الإسكندرية.وقال الدكتور محمد جميل شاهين، مدير عام رعاية الشباب، إن منتخب جامعة المنوفية للعروض المسرحية يقدم عرض "رحلة حنظلة"، تأليف سعدالله ونوس وإخراج أحمد عبدالمنعم عباس، وأداء 25 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن مسابقة "إبداع" تنظم للعام التاسع على التوالي، ويشارك فيها شباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.