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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أمسيات شعرية وورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

الخميس 07/يناير/2021 - 02:19 م
ثقافة مطروح
ثقافة مطروح
جمال عاشور
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تنوعت الأنشطة التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من فرع ثقافة مطروح، حيث قدم قصر ثقافة الطفل سلسلة من ورش الصلصال لذوى الاحتياجات الخاصة أونلاين مع الفنانة هند عبدالحميد، أوضحت فيها طريقة تشكيل مجسمات للحيوانات باستخدام الصلصال الملون، كما تضمنت السلسلة أربع فيديوهات مختلفة لطريقة تشكيل الأسد وطائر البطريق والبومة والبطة، وقدمت م. عبير السيد محاضرة بعنوان "رسمة ومعلومة"، أوضحت خلالها طريقة رسم خريطة مصر الجغرافية، بجانب شرح لطبيعة مصر والتضاريس والبيئات الطبيعية الموجودة بمصر.

وقدم قصر ثقافة مطروح محاضرة أونلاين بعنوان "طه حسين"، ألقتها الأديبة منى ناصف تحدثت فيها عن الراحل طه حسين وميلاده ونشأته وأهم الأعمال التى قدمها للساحة الأدبية فى مصر، بينما قدم الشاعر جبريل حتيته أمسية أدبية بنادى أدب بادية مطروح التابع للقصر، ألقي فيها قصيدة "بدوية موزونة".

قدمت الفنانة صحراء وصفى ورشة للموهوبين لتعليم الرسم نفذت خلالها لوحة تعبر عن الليل والسماء والقمر بشكل سهل ومبسط، كما شارك نادى الأدب العام بمطروح بأمسية شعرية للشاعر عبدالرحمن حجاب ألقى فيها قصيدة غزلية بالفصحى بعنوان "أحبك".

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