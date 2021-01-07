الأوقاف 100% في الرد على شكاوى المواطنين خلال 2020

أبرز موقع البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أحد مؤشرات استراتيجية ورؤية مصر 2030، جهود وزارة الأوقاف في الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث بلغت نسبة الإنجاز 100% خلال عام 2020، في تقرير لمؤشر قياس مدى الاستجابة للشكاوى والرد عليها.جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف حصلت على المركز الأول من بين 143 وزارة وهيئة حكومية في سرعة الإنجاز والاستجابة للشكاوى واستفسارات المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك عن شهر يونيو 2020، كما حققت مراكز متقدمة على مدار عام 2020.