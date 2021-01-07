«جمعة» يكرم 4 مديرين بهيئة الأوقاف

كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، ثلاثة مديرين بهيئة الأوقاف المصرية كنائبين عن مناطقهم، نظرًا لما حققته هذه المناطق من إنجازٍ وتميزٍ كبير في تحصيل الإيرادات واستيداء حق الهيئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020- 2021.والمديرون الذين تم تكريمهم هم: "عصام محمد صالح - مدير عام منطقة طنطا، محمود عوض النجدي - مدير عام منطقة الدقهلية، وخالد حمودة فودة - مدير عام منطقة كفرالشيخ".وكرم وزير الأوقاف محمد عبدالغفار محمد عبدالباقي - مدير عام منطقة بني سويف، الذي بلغ سن المعاش أمس، وذلك تقديرًا لجهوده خلال الفترة الماضية وحرصه على التفاني في عمله حتى آخر يوم عمل في وظيفته.