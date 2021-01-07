«بطلة العالم».. أبرز المعلومات عن آيه مدني بعد تعيينها في مجلس النواب

تعد آية مدني، واحدة من الرموز الرياضية، التي تم اختيارها من جانب رئيس الجمهورية للتعيين في مجلس النواب.ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن آيه مدني في السطور التالية:- آية محمود عبد الله محمد مدني لاعبة الخماسي الحديث، الجري والسباحة والرماية والمبارزة وركوب الخيل.- وُلدت آية في نوفمبر 1988 وحصلت على بطولة العالم في الخماسي الحديث للناشئين عامي 2006 و2008.- شاركت في أولمبياد أثينا وكانت آنذاك أصغر لاعبة في البعثة الأوليمبية المصرية.- حصلت أيضًا على لقب أصغر لاعبة خماسي حديث في العالم، وأول لاعبة خماسي حديث مصرية تصل إلى الأولمبياد في تاريخ الألعاب الأوليمبية.