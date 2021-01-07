الجزائر تجري تقييما شاملا وصريحا لعلاقاتها مع أمريكا

أجرت الجزائر اليوم الخميس تقييما شاملا وصريحا لعلاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وطبيعة الدور المنتظر منها ضمن الشرعية الدولية.وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماع "تويتر": "استقبلت اليوم ديفيد شنكر، مساعد كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي".وأضاف "كان اللقاء فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الدولي والإقليمي في إطار الشرعية الدولية، لمواجهة التحديات الراهنة".وبدأ شينكر أمس الأربعاء زيارة إلى الجزائر تستمر يومين بهدف " تعزيزالحوار والتشاور بين الجزائر وأمريكا حول مسائل ثنائية وإقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الصحراء الغربية والوضع في ليبيا والساحل"، حسب بيان للخارجية الجزائرية.