إصابة مدير المستشفى التعليمي بالمنوفية بـ«كورونا»

أعلن الدكتور محمد طاحون، مدير المستشفى التعليمي في المنوفية، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور الأعراض عليه وتأكيد الإصابة من خلال الأشعة والفحوصات الطبية.وأشار "طاحون"، في تصريحات له اليوم الخميس، إلى أنه أجرى مسحة طبية وجاءت النتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة بعد خضوعه للعزل المنزلي منذ 4 أيام، واتباع بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة والسكان.